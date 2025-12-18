Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Grup, değişen dünya dinamiklerine daha etkili yanıt verebilmek için taahhütlerini sahadan gelen veriye dayalı, güncel bilimsel verileri esas alan ve ölçülebilir bir yaklaşımla yeniden kurguladı. Bu kapsamda, grup şirketlerinin iş modelleri, sera gazı emisyon profilleri ve stratejik öncelikleri analiz edilerek her bir şirket için tutarlı, doğrulanabilir, izlenebilir, karşılaştırılabilir bir veri toplama ve performans ölçüm yapısı oluşturuldu. Bu sayede 'ortak akılla hedef belirleme' anlayışı, grup genelinde yeni standart haline geldi.

Dönüşüm sürecinin sonunda, grup şirketleriyle birebir çalışılarak 2034, 2044 ve 2053 yıllarını kapsayan kademeli, bütüncül ve yeni sürdürülebilirlik yol haritası oluşturuldu.

- 2053'te emisyonların yüzde 96 azaltılması amaçlanıyor

Holding, yatırımlarının iklim değişikliği etkilerini azaltmak ve uyum sağlamak için bilinçli eylemler tasarlarken bir yandan döngüsel ekonomiyi üretim ve hizmet süreçlerine giderek artan oranda entegre ediyor. Bu kapsamda, öncelikli olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, suyun korunması ve yönetimi, döngüsellik ve atık yönetimi, doğanın ve biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanılacak.

Grup, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2053 yılına kadar, 2021 baz yılına kıyasla yüzde 96 oranında azaltmayı ve kalan emisyonları yüksek kaliteli karbon giderim yöntemleriyle dengeleyerek Net Sıfır'a ulaşmayı hedefliyor.

Holding, Kapsam 3 emisyonlarını ise Net Sıfır yolculuğunun kritik bir bileşeni olarak ele alıyor. Değer zincirindeki öncelikli emisyon kaynaklarının belirlenmesi, veri kalitesinin artırılması ve azaltım odaklı aksiyon alanlarının tanımlanması, grubun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda tedarik zinciri, yatırımlar ve iş ortakları kaynaklı emisyonların şeffaf biçimde izlenmesi ve azaltım fırsatlarının kademeli olarak hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Grup karbonsuzlaşma yol haritasını 2024-2034 (dengeleme ve verimlilik), 2034-2044 (yenilenebilir enerjiye geçiş) ve 2044-2053 (değer zincirinde dönüşüm) olmak üzere üç aşamada yönetecek.

Borusan Holding, suyun korunması ve yönetimi yaklaşımını sadece 'tüketim' üzerinden değil, su kaynağı üzerindeki baskıyı ifade eden 'su çekimi' üzerinden yeniden tanımladı. 2021 yılında 1,25 milyon metreküp seviyesindeki toplam su çekiminin, 2034 itibarıyla 875 bin metreküpe indirilerek yüzde 30 azaltılması hedefleniyor. Aynı dönemde, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su miktarının yaklaşık yüzde 80 artırılarak 208 bin metreküpe çıkarılması planlıyor. Grup, 2034 yılına kadar toplam 135 döngüsel ekonomi projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

- Eşitlik hedeflerinde çıta yükseltildi

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını 10 yılı aşkın süredir 'Borusan Eşittir' çatısı altında yürüten grup, bu yaklaşımı 'Borusan ÇEK' (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık) modeliyle genişletti.

Borusan, 'eşitlik, yetenek yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG)' başlıklarına yoğunlaştığı yeni dönemde kadın istihdamı ve liderliğini artırarak 2053'te yönetim kademelerinde tam eşitlik düzeyine ulaşmayı, saha-fabrika kadın oranını ise yüzde 30'a çıkarmayı amaçlıyor. Grup, yetenek yönetiminde ise her 10 genç yeteneğin 9'unu ve liderlik havuzundaki her 100 çalışanın 95'ini elde tutmayı planlıyor.

İSG alanında ise sıfır ölümlü kaza hedefinin yanı sıra söz konusu kültürü güçlendiren uygulamalarla kaza sıklık ve ağırlık oranlarında yüzde 50 azalma hedefleniyor.

Holding, inovasyonu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için temel bir araç olarak konumlandırıyor ve bununla ölçülebilir değer yaratmak istiyor. AR-GE yatırımları ve kurumsal girişim sermayesi Borusan Ventures aracılığıyla geleceğe uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerini hayata geçirmeye öncelik veren grup, girişimcilik ekosistemi işbirlikleriyle sosyal ve çevresel fayda sağlamayı planlıyor.

Söz konusu yaklaşım kapsamında yapay zeka gibi araçların, sürdürülebilirlik performansının izlenmesi ve iyileştirilmesini destekleyen bir karar destek mekanizması olarak etik, şeffaflık ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde, ölçülebilir fayda sağlayacak alanlarda kademeli olarak kullanımı amaçlanıyor.

Borusan Holding, 'İklim, İnsan ve İnovasyon' (i3) yaklaşımına yeni bir boyut olarak 'Yönetişim' başlığını ekledi. Bu başlığı ilk aşamada özellikle tedarik zinciri yönetimi üzerinden merkeze alacak grup, bu kapsamda tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performanslarının izlendiği 'Sürdürülebilir Satın Alma Platformu'na dahil edilen tedarikçi sayısını 2034 yılında 750'ye, 2053 yılında ise 1600'e çıkarmayı hedefliyor.

- 'Sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükselttik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükselttiklerini belirtti.

Sürdürülebilirliğin, Borusan'ın ruhunda ve kalbinde hep olduğunu aktaran Ateş, 'Her bir şirketimizin katkısıyla şekillenen, bütünsel bir dönüşüm manifestosu yazdık. Güncellenmiş yol haritamızla hem kendi izimizi hem de etki ettiğimiz her alandaki sorumluluğumuzu da yeniden tanımladık.' ifadelerini kullandı.

Ateş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, tüm ekosistemleriyle şekillendirdikleri dönüşümün, holdingin 81 yıllık birikimini yarınlara taşıyacak en güçlü taahhütleri olduğunu vurguladı.