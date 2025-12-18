Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla sayılı günler kala ülke genelinde hareketlilik başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Yeni yıl; yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve yeni heyecanlar demek. Aile içi buluşmalar, küçük organizasyonlar, hediyeler, sokaklarda gezmeler ve eğlencelerle birlikte şehirler renkli görüntülere sahne olmaya hazırlanıyor.

2026 yılına girerken bu heyecanın merkezlerinden biri yine başkent Ankara oldu. Şehrin birçok noktasında yeni yıl süslemeleri yapılırken, özellikle Kızılay Meydanı’nda kurulan ışıklandırmalar ve dekoratif düzenlemeler Ankaralıların yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar süslemeler önünde fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

GÜNDÜZ BİLET, AKŞAM FOTOĞRAF

Yeni yıl alışverişinin vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango biletleri de gündüz saatlerinde en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Kızılay ve çevresinde kurulan satış noktalarında bilet alan vatandaşlar, akşam saatlerinde ise ışıklandırmalar eşliğinde yeni yıl hatırası fotoğraf kareleri oluşturdu. Başkentte yeni yıl coşkusu her geçen gün daha da hissedilir hale geldi.

BİLBORDLARDA HAYATİ UYARI

Ancak yeni yıl heyecanı sürerken, önemli uyarılar da göz ardı edilmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Kızılay’daki bilbordlar aracılığıyla hem sahte alkol tüketimi hem de Milli Piyango biletlerinin güvenilir ve ruhsatlı bayilerden alınması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Palandöken’in paylaşımlarında, özellikle yılbaşı dönemlerinde artış gösteren kaçak ve sahte alkol tehlikesine dikkat çekildi.

