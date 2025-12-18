Çankaya Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki yatırımlarını sürdürerek Yılmaz Güney Sahnesi’ni baştan sona yeniledi. Bir süredir devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından sahne, daha konforlu ve işlevsel yapısıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Yapılan düzenlemelerle izleyici konforu artırılırken, sahnenin teknik ve mekânsal altyapısı da günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

İzleyici ve Sanatçılar İçin Daha Konforlu Alanlar

Yenileme çalışmaları kapsamında salon koltukları değiştirilerek daha rahat bir seyir ortamı oluşturuldu. Sahne ve salon zemininde yapılan sistire işlemiyle mekânın estetik ve teknik yapısı güçlendirildi.

Kulis alanlarında yapılan düzenlemelerle sanatçılar ve teknik ekip için daha güvenli, kullanışlı ve konforlu bir çalışma alanı sağlandı.

Başkentlilerle Buluşmaya Hazırlanıyor

302 kişilik kapasiteye sahip Yılmaz Güney Sahnesi; yenilenen akustiği, modern mimarisi, ferah fuaye alanı ve ücretsiz otoparkıyla yalnızca Çankaya’nın değil, Ankara’nın önemli kültür-sanat merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Tiyatro, müzik, söyleşi ve çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacak olan Yılmaz Güney Sahnesi, Maltepe Şehit Gönenç Caddesi No:16 adresinde sanatseverleri ağırlayacak.