Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin yetkilisiyle yapacağı görüşmelere değindi. Trump, müzakereler öncesinde şunları söyledi:

“Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar hâlâ orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar.”

Miami’de Kritik Barış Görüşmeleri

Hafta sonu Miami’de yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri, bölgedeki gerilimi azaltmak ve olası bir anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Trump, Ukrayna yönetimine hızlı davranmaları yönünde çağrıda bulunarak sürecin önemine dikkat çekti.