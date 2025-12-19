ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 2 tekneye uluslararası sularda saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 5 kişinin öldürüldüğü, ilk teknede 3, ikinci teknede ise 2 kişinin bulunduğu kaydedildi.