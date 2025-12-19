Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri personeli Selçuk Arslan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Arslan'ın vefatı sevenlerini derinden üzerken, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odaşı sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla başsağlığı diledi.

Odabaşı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Değerli çalışma arkadaşımız Selçuk Arslan’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."