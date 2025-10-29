Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarih, kültür ve sanatı bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TED Ata Sahne’de düzenlenen “Şehirlerin Ecesi: Ankara!” adlı gösteri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP PM Üyesi Saniye Barut, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Pınar Ayhan’ın anlatımıyla sahnelenen senfonik gösteride, Ankara’nın Hititler’den Cumhuriyet’e uzanan tarihsel yolculuğu; müzik, dans, anlatı ve görsel efektlerle sahneye taşındı. Tarih, kültür, sanat ve teknolojinin bir arada kullanıldığı performans, izleyicilere Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine dair kapsamlı bir anlatı sundu.