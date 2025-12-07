Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda sektöründe hizmet veren işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, denetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlçemizdeki işletmelerin büyük bir kısmı kurallara uygun şekilde hizmet veriyor. Ancak unutulmamalıdır ki, tek bir ihmal bile birçok vatandaşımız için ciddi bir sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde ülke genelinde artış yaşayan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından Gölbaşı Belediyesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Restoran, kafe, pastane, fırın, market ve çeşitli imalathanelerde gerçekleştirilen kontrollerde üretim alanları, gıda saklama yöntemleri, kullanılan malzemelerin uygunluğu, personel hijyeni ile ürünlerin etiketleme süreçleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı durumlarla karşılaşılan işletmeler hakkında tutanak düzenlenirken gerekli uyarılar yapıldı. Gıda güvenliğini tehlikeye düşürebilecek hususlar tespit edilen işletmelere ise yasal süreç başlatılarak eksiklerini gidermeleri için süre tanındı.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı”

Gıda zehirlenmesi vakalarındaki artışa dikkat çeken Başkan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi’nin konuya hassas yaklaştığını vurguladı. “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor” diyen Odabaşı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zabıta ekiplerimiz ve ilgili birimlerimizle birlikte tüm yeme içme işletmelerinde denetimleri yoğunlaştırdık. Amacımız işletmeleri cezalandırmak değil; doğru üretim, güvenli saklama koşulları ve hijyenik hizmet konusunda rehberlik etmek. İlçemizdeki işletmelerin çoğu kurallara uygun çalışıyor olsa da, en ufak bir dikkatsizlik bile toplum sağlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle hem rutin kontrol sayımızı artırıyoruz hem de riskli işletmelerde düzenli takip uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın da karşılaştıkları olumsuzlukları bize iletmesi, gıda güvenliği sürecini daha güçlü kılacaktır. Halkımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle sahadayız.”