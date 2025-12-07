Bursa Uludağ'da turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu zirvede yağışın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

Uludağ’da kar yağışı etkili oldu. Gece yarısından sonra başlayan yağışıyla birlikte Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle zirve beyaza bürünürken, sezonun açılmasını bekleyen otel işletmecilerinin de yüzü güldü.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
İçeriği Görüntüle

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışı bugün ve yarın aralıklarla devam edecek.

Kaynak: DHA