Kentte 1,5 yıldır sanatseverlerle buluşan tiyatro grubu Aspera Sahne, çalışmalarında sanat ile sosyal sorumluluk bilincini harmanlıyor. ‘Sanat iyileştirir’ mottosuyla yola çıkan ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken tiyatro grubu, ‘Hayatın İçinden’ adını verdikleri son oyunlarının hasılatını sokak hayvanlarının tedavisi için bağışladı. Biletlerden elde edilen gelirin yanı sıra hayvansever izleyicilerin getirdiği 600 kilo mama ile pet ilaçları da sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımlarında kullanılmak üzere Gölyazı Doğal Yaşam Formları Koruma Derneği'ne bağışlandı.

‘BAĞIMSIZ TİYATRO OLARAK ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPIYORUZ’

Sanatın iyileştirici gücünü, sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladıkları projelerle hayata geçirdiklerini ve bu tür projelerinde yer almaya özen gösterdiklerini söyleyen Aspera Sahne Genel Sanat Yönetmeni Eray Soykan, oyuncularını ‘patisever’ tiyatrocular olarak nitelendirdi. Soykan, çalışmalarıyla ilgili, "Yaklaşık 1,5 yıldır Bursalılarla buluşup kültür sanat adına güzel hikayeler yazmaya çalışıyoruz. Ekibimiz yaklaşık 15 kişiden oluşuyor. Bunun içerisinde hem oyuncular hem teknik personel var. Aspera Sahne olarak sosyal sorumluluk projeleri de üstleniyoruz. Bu bağlamda sokak hayvanlarının tedavisine destek olmaya çalışıyoruz. Aspera Sahne için ‘patisever’ bir tiyatro diyebiliriz. Bununla ilgili çeşitli projeler de yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Bir bağımsız tiyatro olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz” dedi.

Son olarak sahneledikleri ‘Hayatın İçinden’ adlı oyunun hasılatını, sokak hayvanlarının tedavisi yararına bağışladıklarını hatırlatan Soykan, sanatseverlere de çağrıda bulunarak, “Yaptığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında, en son oynadığımız oyunun gelirinin tamamını Gölyazı Doğal Yaşam Formları Koruma Derneği’ne bağışladık. 600 kilogram mama alındı. Daha fazlası olur diye ümit ediyoruz. Eğer bir yerinden tutabiliyorsak, ne mutlu bize. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım daha da fazla yapabilmek için herkes bizim yanımızda olur. Çünkü tek başına olmuyor. Birlikte olmak lazım. Ne kadar fazla insan yanımızda olursa, biz de bunları daha fazla yapmaya çalışırız" diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BULUŞACAKLAR

Bir sonraki projeleriyle ilgili de bilgi veren Soykan, hiç tiyatro oyunu izlememiş çocukları sahneyle tanıştıracaklarını ifade ederek, “Biz tiyatroyu dağ köylerine götürmek istiyoruz. Yani oradan buraya gelmek çok zor. Ama bizim oraya gitmemiz zor değil. Bir tiyatronun vazifesidir bu diye düşünüyorum. Oralara da tiyatro götürmek istiyoruz. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz” dedi. (DHA)