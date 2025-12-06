Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara’nın “denizi” olarak bilinen Mogan Gölü’nün eşsiz güzelliğine kavuştuğunu duyurdu. Başkan Odabaşı, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde gölün çamur ve kötü kokudan arındırıldığını belirterek, gölün artık halkın keyifle vakit geçirebileceği bir alan hâline geldiğini ifade etti.

Başkan Odabaşı, “Gölbaşılı hemşehrilerim adına katkılarından dolayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, DSİ’ye ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Gölbaşılı hemşehrilerim adına katkılarından dolayı T.C. Çevre,… pic.twitter.com/rMzNIAqx43 — Yakup ODABAŞI (@Yakup_ODABASI) December 6, 2025