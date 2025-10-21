Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kariyer Noktası” projesi, iş arayan vatandaşları güncel iş fırsatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje, ilçe halkının istihdamına katkı sağlamayı ve işsizlik sorununa yerel düzeyde çözüm üretmeyi hedefliyor.

İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Kariyer Noktası, vatandaşların eğitim, yetenek ve tecrübelerine uygun sektörlerde istihdam edilmesine aracılık ediyor. Gölbaşı Belediyesi’nin verilerine göre, proje kapsamında bugüne kadar 275 kişi farklı sektörlerde işe yerleştirildi.

İlçe sınırları içindeki ve dışındaki firmalarla aktif iletişim kuran Kariyer Noktası, yeni alımlar için iş birliği sürecini sürdürüyor. Vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası’na başvurarak açık pozisyonlar hakkında bilgi alabiliyor ve iş danışmanlığı hizmetinden yararlanabiliyor.