Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ciddi sağlık sorunları nedeniyle gece saatlerinde acilen hastaneye kaldırıldı. Haberi gazeteci İsmail Saymaz kamuoyuna duyurdu.

Böcek’in avukatları yaptıkları açıklamada, 63 yaşındaki başkanın çok sayıda kronik hastalığının bulunduğunu, günlük 22 farklı ilaç kullandığını ve COVID-19 sonrası oluşan kalıcı sağlık sorunları nedeniyle durumunun yüksek riskli olduğunu belirtti.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta da acilen hastaneye kaldırılan Böcek’in sağlık durumunda herhangi bir ihmalin geri dönülmesi zor sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.