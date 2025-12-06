Kaza, saat 14.30 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Tünel içinde seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Nihat T.’nin yönetimindeki 05 ADM 308 plakalı, arkasından gelen Mustafa Ö. kontrolündeki 05 AEA 157 plakalı otomobil, Mithat A.’nın kullandığı 05 AEN 131 plakalı otomobil ve İsmail M. idaresindeki 05 ADM 568 plakalı otomobil, peş peşe çarpıştı. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerden Mithat A., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mithat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.