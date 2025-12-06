Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Ankaragücü, deplasmanda çıktığı kritik maçta Bucaspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. 95 dakika boyunca sahada 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertliler, gösterdikleri kararlılık ve dirençle zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Maçın tek golü, Ankaragücü’nün üstün oyun anlayışı ve disiplinli savunması sayesinde geldi. Bu sonuçla Ankaragücü, ligdeki iddiasını sürdürürken taraftarlarına da büyük bir sevinç yaşattı.