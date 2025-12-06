Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV kanalının yöneticisi Arif Kocabıyık, 6 Aralık (bugün) sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı.

Kocabıyık’ın hakkında yürütülen soruşturma, kanalında yayınlanan röportajlarda yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu öne sürülen ifadeler üzerine başlatılmıştı. Daha önce de benzer suçlamalarla gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kocabıyık, son tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararı, sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında geniş yankı uyandırdı; hem basın özgürlüğü hem de ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.