Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İlçedeki bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
