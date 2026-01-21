Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda da cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Gold Film imzası taşıyan ve senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye sürpriz bir oyuncu daha katılıyor.

Özgür Sevimli yönetmenliğinde çekimleri süren dizide, daha önce Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami” karakteriizleyiciyle yeniden buluşmuştu.

İlhami’den Sonra Babası Ulvi Geliyor

Dizide İlhami karakterinin ardından, babası Ulvi de hikâyeye dahil oluyor. Ulvi karakterine, usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan hayat verecek. Edinilen bilgilere göre Hamdi Alkan, haftaya ekrana gelecek 123. bölümden itibarenKızılcık Şerbeti kadrosunda yer alacak.

Yeni karakter Ulvi’nin, dizinin hikâyesinde önemli gelişmelere yol açması beklenirken, Hamdi Alkan’ın performansı şimdiden izleyiciler arasında merak konusu oldu.