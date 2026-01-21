CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, en düşük emekli aylığına ilişkin yaptığı açıklamada, emekliler için verilen mücadelenin süreceğini belirterek, “Emeklinin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine karşı sorumluluklarının devam ettiğini vurguladı.

“Sorumluların Yargılanmasının Önünde Turizm Bakanı Duruyor”

Yangın faciasına ilişkin yargı sürecine değinen Emir, Turizm Bakanlığı bürokratlarının yargılanmasının engellendiğini belirtti. Emir, “Bu faciada denetim sorumluluğu Turizm Bakanlığı’na ait. Mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren ve kapatılması gereken bir otel vardı. Görevini yapmayanlar var ancak Turizm Bakanı, bürokratlarının soruşturulmasına izin vermedi” dedi.

İki kez yapılan başvurunun reddedildiğini hatırlatan Emir, ailelerin idare mahkemesine başvurması sonucu bürokratların yargılanmasının önünün açıldığını belirterek, “Danıştay’ın kararıyla 9 bürokrat mahkemeye çıkarıldı, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi” ifadelerini kullandı.

“Emekliyi Sadakaya Mahkûm Etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalara da değinen Murat Emir, 2023 yılında verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu. Emir, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarıyoruz ve bu artışı memur emeklilerine de yansıtıyoruz’ demedi mi? Şimdi bu sözünüzün arkasında durun” diye konuştu.

“1000 Liralık Artış Kabul Edilemez”

Emeklilere yönelik önerilen maaş artışlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Emir, “Biz 1000 liralık artışı sadaka olarak görüyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz. Günlerdir, haftalardır emekli maaşları için nöbet tutuyoruz. Genel Kurul’da her partinin katkısıyla, emeklinin hak ettiği bir maaş düzenlemesi yapılabilir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerilerine de açık olduklarını belirten Emir, CHP Genel Başkanı’nın da bu yönde destek verdiğini hatırlattı.

“Emekli İnsanca Yaşayacağı Bir Gelire Kavuşmalı”

CHP olarak tek amaçlarının emeklilerin insanca yaşayabileceği bir aylık gelire kavuşması olduğunu vurgulayan Emir, “Emekliyi 20 bin liralık maaşa mahkûm etmeyeceğiz. İç Tüzükten kaynaklanan tüm haklarımızı kullanarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Emekli hakkını alana kadar da bu mücadele devam edecek” ifadelerini kullandı.