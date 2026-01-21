Ankara Çukurambar’da bulunan ASP Atış Poligonu’nda yürütülen eğitim çalışmaları, Türkiye’de silah sahipliği ve ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Emekli polis memuru ve ASP Atış Poligonu Sorumlu Müdürü Harun Ünal, ateşli silahların kontrolsüz ve eğitimsiz biçimde bireylerin eline geçmesinin, yalnızca bireysel değil toplumsal riskler de doğurduğunu dile getirdi.

“SİLAH BİR HAK DEĞİL, AĞIR BİR SORUMLULUKTUR”

Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Ünal, silah sahibi olmanın basit bir prosedürden ibaret görülmesinin ciddi bir yanılgı olduğunu belirterek, “Silah taşımak bir ayrıcalık değil, hayati sorumluluk gerektirir” değerlendirmesinde bulundu.

MEVCUT RUHSAT SİSTEMİ YETERSİZ KALDI

Ünal, Türkiye’de ruhsatlı silah sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğunu ancak ruhsat sürecinde bireylerin bilgi, beceri ve farkındalıklarının yeterince ölçülmediğini ifade etti. Mevcut uygulamalarda, silah almak isteyen kişilerin teknik bilgiye, güvenlik kültürüne ya da atış yeterliliğine sahip olup olmadığının test edilmediğini aktardı. Bu durumun kazalara, yanlış kullanıma ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiğini belirten Ünal, “Silahın nasıl çalıştığını bilmeyen, balistik etkileri tanımayan çok sayıda ruhsatlı silah sahibi bulunuyordu.” dedi.

POLİGONLAR SADECE ATIŞ ALANI DEĞİL

Poligonların yalnızca hedefe ateş edilen alanlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ünal, bu tesislerin doğru kurgulandığında ciddi birer eğitim merkezi işlevi gördüğünü ifade etti. ASP’de verilen eğitimlerin temelinde güvenlik kurallarının yer aldığını söyleyen Ünal, silah tutuşundan taşımaya, atış öncesi kontrollerden kaza senaryolarına kadar geniş bir çerçevede eğitimler verildiğini aktardı. Emekli Polis memuru Harun Ünal, “Bizim için eğitimin ilk ve vazgeçilmez maddesi güvenlikti. Güvenlik olmadan atış olmazdı” ifadelerini kullandı.

25 YILLIK TECRÜBEDEN NET ÖNERİ: EHLİYET SİSTEMİ ÖRNEK ALINMALIYDI

Yaklaşık 25 yıllık meslek yaşamında yakın koruma, atış ve VIP eğitmenliği alanlarında görev yapan Harun Ünal, silah ruhsatı süreçlerinin sürücü belgesi sistemine benzer şekilde yapılandırılması gerektiğini savundu.

Ünal, yazılı bilgi sınavları ve uygulamalı atış testleri olmadan ruhsat verilmesinin büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, başarısız olan adayların ek eğitimlere yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KADINLARA EĞİTİM VURGUSU

Ateşli silah eğitiminin yalnızca bireysel savunmayı değil, toplumsal güvenliği de güçlendirdiğini söyleyen Ünal, bilinçli kullanımın kazaları ve yanlış müdahaleleri önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Özellikle kadınların silah eğitimi almasının önemine değinen Ünal, bu eğitimin kadınların kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sunduğunu belirtti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.