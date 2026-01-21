Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi kurucularından Murat Turhan, Türkiye’de gençlerin artan gelecek kaygısına dikkat çekerek, bilim, teknoloji, tarım, kültür ve sanat alanlarını kapsayan bütüncül bir kalkınma modelinin önemini anlattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Gençlerin yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel olarak da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, çözümün uzun vadeli planlama, doğru yönlendirme ve güçlü düşünce merkezlerinden geçtiğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA FAALİYET

Çalışmaların sahaya yayıldığını belirten Turhan, "İlk yıl dolaştık, güneydoğudan, doğudan başladık. Batı’ya doğru geldik. Genel merkezimiz İstanbul’da. İllerde de temsilcilikler yaptık" diye konuştu. Akademinin temel hedefinin yetenekli gençleri topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan Turhan, "Yetenekli çocuklarımızı topluma kazandırmak, bunların önünü açmak istiyoruz" dedi. Bu süreçte kamu kurumlarıyla iş birliğine dikkat çeken Turhan, "Devletimizle, milletimizle el ele çalışıyoruz. Hedefimiz devletimize el ele vermek. Her yaptığımız iş devletin bilgisi dahilinde olacak." ifadelerini kullandı.

"İSİM VERMEDEN SÖYLEYEBİLİRİM, BİRÇOK GENCİN YOLU AÇILDI"

Bugüne kadar desteklenen gençlerin sayısı ve alanlarıyla ilgili detay vermekten kaçınan Turhan, "İsim vermek istemiyorum, onları rencide etmek istemem" dedi. Ancak çalışmalara dair genel bir çerçeve çizen Turhan, "Yapay zekâ başta olmak üzere farklı alanlarda, farklı meslek gruplarında gençlerin önünü açtık. Bu çalışmalar hâlâ sürüyor." şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCUYA, SUÇA, TERÖRE BULAŞMASINLAR DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

Gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çeken Turhan, yürüttükleri sosyal mücadeleyi anlatarak, "Çocukların teröre bulaşmaması için, uyuşturucuya, madde bağımlılığına girmemesi için mücadele ediyoruz. Hâlâ ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımızın ilmiyle, bilimiyle başarılı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KIZIL ELMA VAKFI: DÜŞÜNCE MERKEZİ HEDEFİ

Ağustos ayında açılması planlanan Kızıl Elma Vakfı hakkında da bilgi veren Turhan, vakfın temel amacını "Dünyanın her yerindeki Türklerle kök bağlarımızı kuvvetlendirmek" sözleriyle ifade etti.

Turhan, "Sadece Orta Asya değil; Balkanlar var, Avrupa var. Dünyanın her yerinde Türkler var. Amacımız bu kök bağlarını ve iş birliğini geliştirmek." dedi. Vakfın bir düşünce merkezi olarak konumlanacağını belirten Turhan, "Sanayi toplumu ile tarım toplumunu birleştirmek istiyoruz. Tarım doğursun, sanayi doğursun, diğer alanlar doğursun. Burası bir düşünce merkezi olacak." ifadelerini kullandı. Türkiye’de uzun vadeli stratejik düşünce eksikliğine dikkat çeken Turhan, "Türkiye’de 20 yıllık, 50 yıllık çizelgeler yapılmadı. Düşünce merkezlerinin eksikliği büyük bir sorun." diye konuştu.

"ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞININ TAKİPÇİSİYİZ"

Kültürel bağlar ve laiklik konusundaki görüşlerini de paylaşan Turhan, Kızıl Elma Vakfı’nın temel duruşunu şu sözlerle anlattı: "Atatürk bunu laiklik sistemiyle çözmüş. Biz her dine eşit mesafede duruyoruz. Devletin dine karışması mümkün değil. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözüyle Atatürk zaten son noktayı koymuş. Kimseyi etnik olarak ayırmamış, herkesi bütünlük içinde tanımlamış."

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.