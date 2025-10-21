Birleşik Metal-İş Sendikası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Smart Solar Fabrikası’nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 22 Ekim Çarşamba günü greve gideceğini duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Smart Solar Fabrikası’nda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine işçiler, sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla 22 Ekim Çarşamba günü sabah saat 10.00'da fabrikanın önünde greve başlayacak.

Öte yandan sendika yaptığı paylaşımda, tüm emek ve sınıf dostlarını Smart Solar işçileriyle dayanışmaya çağırarak, “Hakkımız olanı istiyoruz, alacağız! Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” mesajını paylaştı.