Keçiören Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara ve ilçe halkına armağan edilen Keçiören Muhtarlar Derneği Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kızlarpınarı Caddesi üzerindeki Türkistan Parkı içinde yer alan bina, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Açılış programına; Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, siyasi parti temsilcileri, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiören mahalle muhtarları katıldı.

“Birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz"

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, muhtarlığın kadim devlet geleneğinin temsilcisi olduğunu belirterek, adalet, dürüstlük ve halkın hakkını koruma prensibiyle çalıştıklarını ifade etti.

Özarslan, “Hizmet anlayışımızda ayrımcılığa yer yok. Her mahalleye eşit hizmet sunarak birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz. Muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu bina, dayanışmamızın ve ortak hizmet anlayışımızın simgesi olacak.” dedi.