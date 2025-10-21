Pursaklar Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında, 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin okunmasıyla başlayan toplantı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda, tüm maddeler tek tek ele alınarak değerlendirilirken, 2026 yılı bütçesi meclis üyelerinin tam desteğiyle onaylandı.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Ertuğrul Çetin, birlik ve ortak iradeyle ilçeye kazandırılan bütçenin, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Çetin, “Pursaklar’ın her mahallesine ve her hanesine dokunan, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Eğitimden sosyal hizmetlere, kültürden sanata, ulaşımdan çevreye kadar her alanda planlı ve kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Emeği geçen tüm meclis üyelerimize, birim müdürlerimize ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Yeni bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.