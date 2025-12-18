Kayseri’de masa ve sandalye imalatı yapılan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan Mobilyacılar Sitesi 5092’nci Sokak’ta bulunan atölyede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek atölyenin tamamını etkisi altına aldı.

Yangını fark eden çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.