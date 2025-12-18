İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi. Ateş, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan diğer şüphelilerde olduğu gibi Veyis Ateş’in de Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testine tabi tutulacağı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Veyis Ateş Kimdir?

Veyis Ateş, Türk gazeteci ve televizyon yöneticisidir. Uzun yıllar medya sektöründe muhabirlik, editörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Özellikle televizyon haberciliği ve yayın yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

Kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında görev alan Ateş, Habertürk TV’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Bu dönemde kanalın yayın politikası, haber içerikleri ve yönetim süreçlerinde etkin rol üstlenmiştir. Aynı zamanda program yapımcılığı ve moderatörlük de yapmıştır.

Veyis Ateş, kamuoyunda özellikle siyasi ve güncel konulara ilişkin televizyon programlarıyla bilinir. Medya kariyeri boyunca yaptığı röportajlar ve yönettiği yayınlarla sık sık gündeme gelmiştir.