Türkiye’de 18 Aralık 2025 itibarıyla 1 gram altının fiyatı yaklaşık 5 950 TL civarında seyrediyor. Bu rakam çeşitli kaynaklara göre gün içi küçük farklılıklarla değişebiliyor, ancak piyasalarda genel kabul gören ortalama budur.

Altın fiyatları hafta içi inişli çıkışlı bir grafik çizse de yatırımcı ilgisi yüksek kalıyor. Özellikle küresel belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altına olan yönelimi artırabiliyor.

Son 5 Yılda 1 Gram Altın Fiyatı (Yaklaşık, Yıllık Ortalama)

Aşağıdaki tablo, 2021–2025 yılları arasında gram altın fiyatlarının yaklaşık yıllık ortalama seviyelerini gösterir. Bu rakamlar yılı temsil eden ortalama piyasa değerlerine göre tahmini verilmiştir ve yıl içi dalgalanmalar olabilir:

Yıl Yaklaşık 1 Gram Altın (TL) Yıllık Değişim 2021 ~1 200 TL — 2022 ~2 500 TL +108% 2023 ~3 800 TL +52% 2024 ~4 700 TL +24% 2025 ~5 950 TL +27%