Kalecik’in üretim ve istihdamına uzun yıllar katkı sunan Un Fabrikası, Kalecik Belediyesi tarafından yeniden belediye mülkiyetine kazandırıldı. Fabrika önünde düzenlenen programda konuşan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Karakoç, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye ait değerleri korumayı ve zamanla kaybedilen varlıkları yeniden Kalecik halkına kazandırmayı öncelikli görev olarak gördüklerini söyledi.

Un Fabrikası’nın Kalecik için sadece bir üretim alanı olmadığını vurgulayan Karakoç, fabrikanın ilçenin emeğini ve geçmişini simgelediğini ifade etti. Satın alma sürecinin şeffaflıkla yürütüldüğünü belirten Karakoç, tüm adımların kamuoyunun bilgisi dâhilinde atıldığını kaydetti.

Karakoç, yapılan her çalışmanın gerçek sahibinin Kalecik halkı olduğunu belirterek, benimsedikleri açık ve hesap verebilir yönetim anlayışını bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini dile getirdi.

Süreç boyunca ilçe halkının desteğini yanlarında hissettiklerini ifade eden Başkan Karakoç, vatandaşların gösterdiği ilgi ve memnuniyetin atılan adımın doğruluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Belediye mülkiyetine yeniden kazandırılan Un Fabrikası’nın, ilerleyen dönemde Kalecik’in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.