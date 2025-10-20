Psikolojide resmi bir tanı olmasa da, “Verici Narsist” ya da “Giver Narcissist” kavramı, Gizli Narsist (Covert Narcissist) veya Kırılgan Narsist (Vulnerable Narcissist) olarak bilinen narsisizm türünü açıklamak için sıkça kullanılıyor. Açık narsisizmden farklı olarak, verici narsistler ilgi ve övgü ihtiyaçlarını doğrudan değil, daha dolaylı ve manipülatif yollarla karşılıyor.

Uzmanlara göre, verici narsistlerin temel özellikleri arasında mağdur rolü, pasif-agresif tutum, fedakarlık maskesi, minnet ve borçluluk beklentisi ile kırılgan özsaygı bulunuyor.

Mağdur rolü, bu kişilerin sık sık kendilerini yanlış anlaşılmış veya takdir edilmeyen biri olarak göstermesine yol açıyor ve başkalarının sempati göstermesini sağlıyor. Pasif-agresif tavırlar ise öfke ve memnuniyetsizliklerini dolaylı yollarla ifade etmelerine imkan tanıyor.

Verici narsistlerin cömert ve yardımsever görünmeleri, aslında övgü ve hayranlık elde etme amacını taşıyor. Yaptıkları iyiliklerin karşılığında büyük bir minnet veya borçluluk bekleyen bu kişiler, beklentileri karşılanmadığında öfkelenebiliyor ve yaptıkları fedakarlıkları sürekli hatırlatabiliyor.

Dışa dönük olarak mütevazı görünseler de, iç dünyalarında kendilerini özel gören verici narsistler, eleştiriye karşı oldukça hassas. Kırılganlıklarını gizlemek için kendilerini küçük gösterebilmekte ve bu şekilde ilgi çekebilmektedirler.

Uzmanlar, verici narsistlerle başa çıkarken sınır koymanın ve manipülasyona karşı dikkatli olmanın önemli olduğunu vurguluyor.