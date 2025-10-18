Kuva-yi Milliye Ortaokulu öğrencileri, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dair farkındalık oluşturdu. Ziyarete Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan da katıldı.

General Zeki Doğan Mahallesi’nde bulunan okulun 6. ve 7. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette hem patili dostlarını yakından tanıdı hem de barınaktaki görevli personelden hayvanların bakımı ve merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 50 kişilik kafile, sokak hayvanlarının karşılaştığı zorlukları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Patili dostlara anlamlı sürpriz

Barınaktaki köpeklerle vakit geçiren öğrenciler, elleri boş gelmedi. Öğretmenleri Pınar Akyön, Birsen Karakılıç ve Zehra Betül Altıntaş öncülüğünde başlatılan “Hayvanları Koruma Etkinliği” kapsamında öğrenciler ve veliler, barınakta yaşayan hayvanlar için yaş ve kuru mama bağışında bulundu.

Etkinlikle ilgili konuşan öğretmen Pınar Akyön, “Hayvan sevgisini pekiştirmek adına çok güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimizin bir kısmı ilk kez barınak gördü. Bundan sonra aileleriyle birlikte de gelmek isteyeceklerini düşünüyorum. Hayvanlarımızın mamalarını afiyetle yemesi bizi mutlu edecek.” dedi.

“Çocuklar için çok öğretici bir deneyim”

Ziyaret sırasında öğrenciler, veteriner hekimle sohbet ederek merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Mamak Belediyesi yetkilileri, öğrencilere ikramda bulunarak yaş gruplarına uygun kitaplar da hediye etti. Barınağın temizliği ve düzeninden etkilendiğini belirten öğretmen Birsen Karakılıç ise, “Hayvanlarla çok ilgileniyorlar. Bizimle de çok güzel ilgilendiler. Böyle etkinlikler çocukların hayata dokunarak öğrenmesini sağlıyor. İlk ziyaretimizdi ama devamı gelecek.” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, ziyaretçilere açık. Randevu almak isteyenler 444 0 149 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor.