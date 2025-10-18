Türkiye’de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü finans piyasalarının kazananı altın oldu. Son haftalarda yükselişini sürdüren altın, yatırımcısına bir kez daha kazandırdı.

Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin 726 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 364 liraya kadar çıktı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 250 dolar seviyesinde seyretti.

Döviz kurlarında ise tablo daha sakin. Dolar 41 lira 90 kuruş, euro 49 lira 8 kuruş seviyelerinde işlem gördü. Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen dövizde sert hareket yaşanmadı.

Borsa İstanbul’da ise haftalık bazda düşüş trendi sürdü. Endeks, son günlerde yatırımcı ilgisinin azalmasıyla dalgalı bir seyir izliyor.

Uzmanlara göre altındaki yükselişin nedeni, hem küresel jeopolitik gerginlikler hem de yatırımcıların güvenli liman arayışı.

Sonuç olarak 18 Ekim verilerine göre bu haftanın kazandıranı açıkça belli oldu: Altın, döviz ve borsa yatırımını geride bırakarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.