SÜMER TAŞKIRAN

Etimesgut Belediyesi’nin katkılarıyla Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Gözlerim Kapalı, Perdeler Açık” adlı tiyatro oyunu, görme engelli sanatçılar tarafından sergilenen duygusal performanslarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatın kalpten geldiğini bir kez daha hatırlatan oyun, izleyenlerden tam not aldı.

SANAT ENGEL TANIMADI

Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı ile Renkli Yüzler Kültür Sanat Tiyatrosu’nun ortak çalışması olan proje, “sanatta engel yoktur” mesajını güçlü biçimde sahneye taşıdı. Oyun boyunca görme engelli sanatçılar, yalnızca sahne ışıklarıyla değil, azimleri ve tutkularıyla da parladı.

TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJI

Etimesgut Belediye Meclis Üyesi ve Engelliler Komisyonu Başkanı Taşkın Ayvaz, gösteri sonrası Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu oyun sadece bir tiyatro gösterisi değil; yüreklerin, azmin ve sanatın buluşmasıydı. Görme engelli sanatçılarımızın sahnede sergilediği güç hepimize ilham verdi. Sanatın birleştirici gücüyle engelleri aşabildiğimizi bir kez daha gördük. Etimesgut’ta bu tür etkinliklerin artması için elimizden geleni yapacağız.”

Ayvaz, ayrıca Gören Kalpler Vakfı’na nazik plaketleri için, Afyon Şuhut Belediye Başkanı’na anlamlı hediyeleri için ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na sanata verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

KALPLERDE İZ BIRAKAN BİR GECE

“Gözlerim Kapalı, Perdeler Açık” sadece bir tiyatro oyunu değil, sanatın sınır tanımayan gücüne dair bir hatırlatma oldu. Etimesgutlular, bu anlamlı gecede sanatın, sevginin ve dayanışmanın kalpleri birleştirdiğine tanıklık etti.