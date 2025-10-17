Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üreticilere yönelik destek ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Üreticimizin emeğine sahip çıkıyor, alın terini berekete dönüştüren desteklerimizi sürdürüyoruz. 471 milyon 569 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, ödemelerin detayları şöyle:

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 215 milyon 230 bin TL

Bireysel Sulama Hibe Desteği: 171 milyon 965 bin 402 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 74 milyon 368 bin 490 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 3 milyon 212 bin 625 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği: 1 milyon 109 bin 264 TL

Toplamda 471 milyon 569 bin TL’lik destekleme ödemesi bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

