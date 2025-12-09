Türkiye’de havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada gündeme gelen örneklerden biri, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda bir kafede Fuse Tea marka soğuk çayın 220 TL’ye satılması. Oysa aynı ürün zincir marketlerde ve kafelerde 40–80 TL arasında bulunabiliyor.

Tüketiciler, sadece Samsun değil, ülke genelindeki birçok havalimanında benzer fiyat farklarının olduğunu belirtiyor ve duruma tepki gösteriyor. Uzmanlar, havalimanı işletmelerindeki tekelleşme ve yüksek kira maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını, bu durumun da yolcuların bütçesini zorladığını ifade ediyor.

Vatandaşlar, uçuş öncesi içecek ve atıştırmalık alırken bu fiyat farklarını gözetmek zorunda kalıyor. Havayolu ve işletme yetkilileri ise fiyatlandırmanın hizmet maliyetleri ve operasyonel giderler dikkate alınarak belirlendiğini açıklıyor.