Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı taşıt-kilometre verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları 2024 yılında toplam 382 milyar 870 milyon kilometre yol kat etti. Bu mesafe, ekvatorun 40 bin 75 kilometrelik uzunluğu baz alındığında yaklaşık 9,5 milyon dünya turuna denk geliyor.

Toplam kilometrenin yüzde 57’si otomobiller, yüzde 19,2’si kamyonetler, yüzde 8,7’si motosikletler, yüzde 5,7’si çekiciler, yüzde 3,8’i kamyonlar, yüzde 3,3’ü minibüsler, yüzde 1,9’u otobüsler ve yüzde 0,5’i özel amaçlı araçlar tarafından katedildi.

Toplam kilometre yüzde 10 arttı

2024 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarken, toplam yapılan kilometre yüzde 10 yükseldi.

Taşıt sayısındaki artış oranları şöyle gerçekleşti:

Motosiklet: +%23,3

Özel amaçlı taşıtlar: +%9,3

Otomobil: +%6,6

Çekici: +%6,3

Kamyonet: +%4,8

Minibüs: +%4

Kamyon: +%3,2

Otobüs: +%1,3

Kilometre artış oranlarında ise motosikletler %59,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobillerde kilometre artışı %9,1, kamyonetlerde %5,2, çekicilerde %4,4 oldu. Kamyonların yaptığı kilometre %5,1, otobüslerin ise %0,6 azaldı.

Otomobiller yıllık ortalama 13 bin 859 kilometre yaptı

Taşıtların yıllık ortalama kilometreleri şu şekilde hesaplandı:

Çekici: 66.893 km

Otobüs: 35.150 km

Minibüs: 24.917 km

Kamyon: 21.887 km

Özel amaçlı taşıt: 18.000 km

Kamyonet: 15.965 km

Otomobil: 13.859 km

Motosiklet: 5.896 km

2024’te otomobillerin yaptığı toplam kilometrenin %39,4’ü dizel, %28,5’i LPG, %27,9’u benzin, %3,1’i hibrit, %1’i ise elektrikli otomobiller tarafından gerçekleşti.

En fazla yol 5-9 yaş arası taşıtlar tarafından yapıldı

Yaş gruplarına göre en fazla kilometreyi 5-9 yaş arası taşıtlar yaptı. Bu grup toplam yolun %20,5’ini oluşturdu.

Diğer yaş gruplarının payı ise şöyle oldu:

10-14 yaş: %19,2

2-4 yaş: %15,6

0-1 yaş: %15

15-19 yaş: %11,9

25 yaş ve üzeri: %11,7

20-24 yaş: %6,3

Otomobiller özelinde bakıldığında 2024’te en çok kilometre yapan grup %22,5 ile 5-9 yaş arası otomobiller oldu.