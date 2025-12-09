Merkez Birliği, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan 72 bin 325 üyesiyle ülkenin arı yetiştiricilerini ve sektörün tamamını temsil ettiklerini açıkladı. Türkiye’nin yıllık 95 bin 492 ton bal üretimiyle dünya ikincisi olduğunu belirten Merkez Birliği Başkanı Demir, 8,9 milyon koloni varlığıyla da dünya genelinde en çok koloniye sahip üçüncü ülke konumunda bulunduklarını söyledi.

Demir, Türkiye’de arıcılığın 9 ay boyunca üretim yapma potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, stratejik öneme sahip sektörün gelişimi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören’i ziyaret ettiklerini aktaran Demir; eğitim ve sertifikasyon süreçleri, üretimde izlenebilirliğin artırılması, mesleğin saygınlığının yükseltilmesi ve uluslararası standartlarla uyum gibi başlıkları ele aldıklarını söyledi.

Arıcılık İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlanıyor

Arıcılığın Türkiye’de resmen “meslek” statüsüne alınmasının ardından yeni bir adım attıklarını duyuran Demir, MYK işbirliğiyle “Arıcılık Ulusal Meslek Standardı” oluşturma çalışmalarının başladığını açıkladı. Demir, “Ulusal meslek standardı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmî olarak tanımlar. Böylece arıcılık, ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilir hale gelir” dedi.

Bu yeni standartların, arıcılık eğitimlerinin güncellenmesi, mesleğin tanımının yasal çerçevede netleşmesi ve sektörün itibarının güçlenmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan Demir, çalışmanın arıcılara önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

“Arı Ürünlerinde Kalite Artacak”

Demir, hazırlanacak ulusal standart sayesinde tüm arıcıların ortak bir üretim anlayışıyla hareket edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışma ile arı ürünlerinde kalite ve çeşitlilik artacak, sektör daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Arıcılık, hem biyolojik çeşitlilik hem gıda güvenliği açısından stratejik bir meslektir. Bu nedenle standartların belirlenmesi, ülkemizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır.”

Uzman ekiplerin çalışmaya başladığını söyleyen Demir, önümüzdeki dönemde taslak Ulusal Arıcılık Meslek Standardı’nın tamamlanarak MYK’ye sunulacağını da dile getirdi.