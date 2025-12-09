Tesla’nın açıklamasında, Ocak 2019’da faaliyete başlayan Şanghay fabrikasında ilk 1 milyonluk üretim eşiğinin 30 aydan fazla sürede aşılmasına rağmen, kapasite artışı sayesinde 3 milyondan 4 milyona geçişin yalnızca 14 ayda gerçekleştiği vurgulandı.

2 milyonuncu araç: Eylül 2023

3 milyonuncu araç: Ekim 2024

4 milyonuncu araç: Aralık 2025

Üretimin yarısından fazlası Şanghay’dan

Tesla’nın Şanghay tesislerinde bu yılın ilk 9 ayında üretilen araç sayısı 675 bin olurken, bu rakam şirketin global üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Şanghay Gigafactory, Tesla’nın ABD dışındaki en büyük üretim tesisi olma özelliğini koruyor. Burada üretilen araçlar, Çin’in yanı sıra Asya Pasifik ülkelerine ve Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Yerlilik oranı yüzde 95

Sanayi zincirinde yerlilik oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığı fabrikanın tedarikçilerinin büyük bir kısmı, Şanghay çevresinde yer alan Yangzı Nehri Deltası’ndaki üreticilerden oluşuyor.