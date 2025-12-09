Başhekim Saka’nın açıklamasına göre Durbay, kan değerleri ve beslenme durumundaki bozukluklar nedeniyle 1 Aralık Pazartesi günü Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.

Saka açıklamasında şunları belirtti:

“Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz Dahiliye Servisi’ne yatırılmıştır.”

2 Aralık’ta yoğun bakıma alındı

Durbay’ın böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma tespit edildiğini belirten Başhekim Saka, tedavinin yoğun bakımda sürdürülmesine karar verildiğini aktararak şöyle devam etti:

“2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastamızın tedavisi çoklu organ yetmezliği tanısı ile ileri tıbbi imkânlar kullanılarak devam etmektedir.”

Solunum durumu stabil

Açıklamada, Başkan Gülşah Durbay’ın solunum durumunun stabil olduğu ve cihaz desteğine ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Başhekim Saka, kritik sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını ifade etti.