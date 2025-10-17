Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Kült Kavaklıdere’de kapılarını açan festival, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve atölye çalışmalarıyla felsefe ve sinema tutkunlarını bir araya getiriyor.

“Sadece izlemiyoruz, filmin dünyasına giriyoruz”

Festival Başkanı Prof. Dr. Serdar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk festivalin geçen yıl İstanbul’da “Vivaldi’nin Dört Mevsimi” temasıyla gerçekleştirildiğini anımsatarak bu yıl etkinliği Ankara’ya taşıdıklarını söyledi.

Bu yılki temayı “oyun felsefesi, ironi ve mizah” olarak belirlediklerini ifade eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Oyun, mizah ve ironi kavramlarını 4 yabancı ve 4 Türk filmi eşliğinde hem izleyeceğiz hem de izledikten sonra paneller ve atölye çalışmalarıyla analiz edeceğiz. Bir oyunsal ortam ve oyun dünyasını bu çerçevede düşünmeye gayret edeceğiz.”

Rusya’dan Kazakistan’a, Türkiye’den özel seçkiler

Festival programında Rusya, Fransa ve Kazakistan yapımı filmlerin yanı sıra önemli Türk filmleri de yer alıyor.

Öztürk, “Şahnazarov’un Sıfır Kenti filmi Türk izleyicilerle ilk kez buluşuyor. Kazakistan yapımı Yellow Cat, Türk sinemasından Gölge Oyunu ve Tolga Karaçay’ın Psychotherapy filmi de gösterim programında yer alıyor.” dedi.

Felsefi filmlerden derin tartışmalara

Öztürk, festivalin diğer etkinliklerden farkını şu sözlerle anlattı:

“Genelde festivallerde film izlenir ve salon terk edilir. Bizde ise her gösterimin ardından akademisyenler, yönetmenler ve sanatçılarla derin tartışmalar yapılıyor. Böylece filmi sadece izlemiyoruz, onun dünyasına giriyoruz.”

Filmleri ticari, felsefi ve melez olarak üç grupta değerlendirdiklerini belirten Öztürk, **“Selvi Boylum Al Yazmalım”**ın melez filmlere örnek gösterilebileceğini söyledi.

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Öztürk, “Ankara’daki ve diğer şehirlerdeki sinemaseverleri bu şenliğe davet ediyorum. Burada kendilerine dair sorular soracakları ve cevaplarını bulacakları olağanüstü bir deneyim yaşayabilirler.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, 19 Ekim 2025’te sona erecek.