Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul sürecinin Gençlerbirliği’nin köklü tarihine ve temsil ettiği değerlere uygun bir biçimde yürütüleceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu süreç Gençlerbirliği’nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.”

Yaklaşan kongreyle birlikte kırmızı-siyahlı camiada hareketli günler yaşanması bekleniyor. Yeni yönetimin belirlenmesiyle kulübün geleceğine yön verecek önemli kararların alınacağı belirtiliyor.

