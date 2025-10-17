SÜMER TAŞKIRAN

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Özel Ortadoğu Hastanesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastane önünde düzenlenen “Birlikte Farkındayız” etkinliğine Özel Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Derinöz, hastane hekimleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"FARKINDALIK YARATABİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin ardından SONSÖZ’e konuşan Başhekim Op. Dr. Ali Derinöz, meme kanserinin Türkiye’de ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Derinöz, farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Ekim ayı dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Biz de hastane olarak bu bilincin bir parçası olmak istedik. Kadınların kendi muayenelerini yapmaları, doktor kontrollerini aksatmamaları çok kıymetli. Türkiye’de yılda ortalama 25 bin yeni vaka tespit ediliyor. Ancak meme kanseri erken yakalandığında yüzde 90’ın üzerinde tedavi başarısı elde edilebiliyor. Bu yüzden farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"KORUYUCU HEKİMLİK ÖNCELİĞİMİZ"

Erken tanının hayati önem taşıdığını belirten Derinöz, hastanenin bu alandaki altyapısına da dikkat çekerek, “Hastanemizde mamografi, ultrason ve gerekli durumlarda meme MR gibi tetkikler yapılabiliyor. Genel cerrahi ve kadın doğum branşlarımız bu konuda koordineli çalışıyor. Elbette kimsenin bu süreci yaşamasını istemeyiz ama o noktaya gelmeden tedbirli olmak gerekiyor. Bizler, gerek koruyucu hekimliği gerek diğer alanlarda toplumu bilinçlendirme görevimiz olduğu için bu organizasyonu düzenledik.

Katılım gösteren tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Meme kanseri farkındalık ayı vesilesiyle bir araya geldik. Herkese sağlıklı ve farkındalığı yüksek günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. Derinöz, koruyucu hekimliğin hastane olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, kadınları düzenli kontrol ve erken tanı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

ERKEN TANI İLE YÜZDE 98 İYİLEŞME ŞANSI

Meme kanseri, mamografi çekilerek erken dönemde tespit edilebilen kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, erken teşhis durumunda hastalığın yüzde 98 oranında tedavi edilebilir olduğunu vurguluyor.

Kadınların düzenli olarak kendi kendine muayene yapmaları, sağlık personeline kontrole gitmeleri ve mamografi çektirmeleri bu noktada hayati önem taşıyor.

KENDİ KENDİNE MUAYENE NASIL YAPILIR?

Etkinlikte kendi kendine meme muayenenin nasıl yapılacağı da anlatılan broşürler dağıtıldı. Kendi kendine muayenenin, aynanın karşısında gözlem yaparak, kollar iki yanda sarkık, eller belde, ya da kollar yukarıda pozisyonlarıyla gerçekleştirileceği anlatıldı.

Ayrıca, sırtüstü yatarak, duşta veya ayakta yapılan elle muayene yöntemleri de tanıtıldı.

Uzmanlar, her kadının kendine uygun bir muayene pozisyonu belirlemesi ve her defasında aynı yöntemi uygulamasının önemli olduğunu belirtildi.

PEMBE BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Etkinliğin sonunda katılımcılar, farkındalık ve umudu simgeleyen pembe balonları gökyüzüne bıraktı. Hastane önünde gerçekleşen etkinlik, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.