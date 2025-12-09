Abbas SATIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM’de süren bütçe maratonu nedeniyle Meclis’in koridorları da dahil olmak üzere birçok bölüm, bakanlık bürokratlarına tahsis edildi. Bürokratlar, özellikle muhalif milletvekillerinin eleştirilerini not alıp bilgisayardan çıktı alarak bağlı oldukları bakana iletiyor.

Milletvekilleri ve bakanlar kürsüde rahatça konuşurken, bürokratlar ise bir hata yapmamak için gece yarılarına kadar Meclis’te yoğun bir mesai yürütüyor.