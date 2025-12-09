İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nin Geleneksel Dost Meclisi Buluşmaları’nın bu yılki son programında, Anadolu Ajansı (AA)- Stratejik Analiz Müdürü Dr. Bilgay Duman konuk edildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Program öncesinde Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, katılımcılara teşekkür ederek kısa bir değerlendirmede bulundu.

DR. BİLGAY DUMAN’DAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” DEĞERLENDİRMESİ

Uzun yıllar Ortadoğu üzerine çalışan Akademisyen Dr. Bilgay Duman, söyleşide Türkiye’nin terörle mücadelesi, Irak ve Suriye’deki gelişmeler ile “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

“SÜRECİ ANLAMANIN YÜZDE 80’İ GEÇMİŞİ BİLMEKTEN GEÇİYOR”

Duman, konuşmasının başlangıcında hem kişisel akademik geçmişini hem de sahayla kurduğu doğrudan bağı anlattı. Irak üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüttüğünü, yaklaşık 20 yıl Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde görev yaptığını belirtti.

PKK’nın bölgedeki varlığını anlatırken örgütün yalnızca bir terör yapılanması değil, çok uluslu bir şirket gibi çalışan, uyuşturucu ve insan kaçakçılığından petrol ticaretine kadar pek çok yasa dışı faaliyet yürüten karmaşık bir yapı olduğunun altını çizdi. KCK yapılanmasına da dikkat çeken Duman, yalnızca PKK’nın değil, KCK’nın tüm kollarının uluslararası bir mekanizma gibi işlediğini vurguladı.

