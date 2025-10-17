GONCAGÜL KONAŞ

Ürgüp’ün tarihsel ve kültürel mirasını modern belediyecilik anlayışıyla buluşturan isimlerden biri olan Bekir Ödemiş, iki dönemlik başkanlık deneyimini “Zamana Atılan İmza” adlı kitabında kaleme aldı. Cumhuriyet Kitap Yayınları’ndan çıkan ve kısa sürede ikinci baskısını yapan eser, klasik belediyecilik anlayışının ötesine geçerek kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmayı merkeze alan bir yönetim modelini anlatıyor. Ödemiş, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ürgüp’te görev yapmanın getirdiği sorumluluğu, “kentin kendi potansiyelini kaynağa dönüştürme” anlayışıyla birleştirerek, yerel yönetimlerde sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.

“İLK BASKI 2023 YILI SONLARINDA ÇIKTI”

Kitabın yayımlanma sürecinden bahseden Ödemiş, “İlk baskısı 2023 yılı sonları gibi yayımlandı. Cumhuriyet Kitap Yayınları’ndan çıktı. İkinci baskısı da yaklaşık bir yıl içinde yine aynı yayınevinden çıktı” dedi.

“ÜRGÜP’Ü VE O DÖNEMİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI ANLATIYOR”

Kitabın içeriğine dair konuşan Ödemiş, “Kitap aslında Ürgüp’ü anlatıyor. Ben 1994 ve 2004 yıllarında iki dönem Ürgüp Belediye Başkanı olarak seçildim. Ürgüp, Kapadokya Göreme Milli Parkı sınırlarında yer alan, UNESCO’nun Türkiye’deki ilk kalıcı miras listesindeki üç yerden biri olan çok özel bir bölge” ifadelerini kullandı.

UNESCO mirası bir alanda görev yapmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Ödemiş, “Her belediye başkanlığı kutsaldır ama UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan bir bölgede görev yapmak çok daha büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle sadece klasik belediye hizmetlerini değil, kültürel ve tarihî mirası koruyacak nitelikli projeleri de hayata geçirmek gerekir” şeklinde konuştu.

“KLASİK BELEDİYECİLİĞİN ÖTESİNDE BİR ÇALIŞMA”

“Zamana Atılan İmza” kitabının, sadece bir anı kitabı değil aynı zamanda bir rehber niteliği taşıdığını dile getiren Ödemiş, “Bu kitap, klasik belediye hizmetlerinin ötesine geçen, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikleri kapsayan bir çalışma. Her belediye altyapı hizmeti yapar ama önemli olan, yerel önderlerin bulundukları yerin değerini ortaya çıkarabilmesidir” diye konuştu.

“KAYNAĞIN KENDİSİ YÖNETTİĞİNİZ YÖREDİR”

Yerel yönetimlerde kaynak sorununa da değinen Ödemiş, “Kaynak her zaman sorun olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ancak aslında kaynağın kendisi yönettiğiniz yöredir. Sizin vizyonunuzla o yöreden büyük bir potansiyel yaratabilirsiniz. Bu kitapta, bir yerel yönetim olarak kaynakların doğru kullanımıyla nasıl üst ölçekli hizmetler üretilebileceğini gösteriyorum” dedi.

“BİR İLÇEYE İKİ ÜNİVERSİTE KAZANDIRDIK”

Görev süresinde hayata geçirdiği projelere de değinen Ödemiş, “Yirmi altı yıl önce bir ilçeye iki üniversite getirdik. Bugün basit bir cümle gibi duyulabilir ama o dönemin Türkiye’sinde bu çok büyük bir başarıydı. Kaya Kapı projesiyle 266 bin metrekarelik bir alanı kamulaştırıp restore ederek hem kültürel mirası koruduk hem de ekonomik potansiyele dönüştürdük” diye anlattı.

“ASMALI KONAK, ÜRGÜP’ÜN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Ürgüp’te çekilen televizyon dizilerinin bölgeye katkısından da söz eden Ödemiş, “Asmalı Konak dizisinin Ürgüp’te çekilmesiyle bölge büyük bir tanıtım fırsatı yakaladı. Türkiye’nin ekonomik krizlerle, depremlerle sarsıldığı bir dönemde, bir diziyle tüm Kapadokya havzası canlandı, turizmde ciddi bir ivme kazandı” dedi.

“ÜRGÜP’E DEĞER KATARKEN KENDİME DE ÇOK ŞEY KATTIM”

Ünlü aktör Ömer Şerif’in son filminin Ürgüp’te çekildiğini hatırlatan Ödemiş, “Gençliğimi Doktor Jivago filmiyle geçiren biri olarak, Ömer Şerif’i Ürgüp’te ağırlamak, onunla günlerce aynı havayı solumak benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Bu tür çalışmalar sadece kente değil, insanın kendisine de çok şey katıyor” diye konuştu.

“İDDİALI GELDİM, HEDEFİMİN ÜZERİNE ÇIKTIM”

Ürgüp Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştiremediği bir projesi olup olmadığı sorusuna ise Ödemiş şu yanıtı verdi: “Ben 1999’da iddiayla geldim. İddiasız belediye başkanlığı yapılmaz. Doğduğum, büyüdüğüm kente fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Her dönem sonunda halkımıza hesap verdik ve hep hedefimizin üzerine çıktık. Bu da benim için büyük bir gurur kaynağı.”