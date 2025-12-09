Genç Sağlık Sendikası Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Hayriye Alkan, sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlarını anlatarak kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Kamu personelleri arasında en ağır iş yükünü üstlenen meslek gruplarından biri olmalarına rağmen en az hakka sahip olduklarını vurgulayan Alkan, konaklama, ulaşım indirimi, randevu önceliği, tayin hakkı, ücret adaletsizliği ve şiddet gibi başlıklarda sağlık çalışanlarının sistematik biçimde mağdur edildiğini belirtti. “Kar tatilinde, afette, savaşta herkes izinli olabilir ama hastaneler asla kapanmaz. En kritik anda çalışan biziz; buna rağmen en çok görmezden gelinen yine biz oluyoruz” sözleriyle yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti.

“ÖĞRETMENİN, POLİSİN, MEMURUN İMKÂNI VAR… SAĞLIK ÇALIŞANININ YOK”

Kamu personelleri arasındaki hak farklılıklarına dikkat çeken Alkan, birçok meslek grubunun barınma ve indirim imkânlarından yararlanırken sağlık çalışanlarının kapsam dışında bırakıldığını vurguladı. “Bir öğretmen bir ile gittiğinde öğretmen evinde kalabiliyor, otobüse bindiğinde indirimli ulaşımdan yararlanıyor, müzeye gidince indirimli geziyor. Polis memurları ücretsiz ulaşım hakkına sahip. Askerî personelin, polislerin, karayolları çalışanlarının misafirhaneleri var. Zonguldak Ameleler Derneği’nin bile Ankara’da misafirhanesi var” diyen Alkan, ardından şu soruyu yöneltti: “Peki sağlık çalışanlarının konaklama yeri var mı? Yok. Ulaşımda indirimi var mı? Hayır, yararlanamıyor.”

