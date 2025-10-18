Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları kapsamında Washington’da düzenlenen Atlantik Konseyi etkinliğinde Türkiye’nin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, “Fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz. Enflasyonu düşürmeye odaklanarak diğer tüm sorunların çözümünü kolaylaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Fiyat istikrarı sağlandığında tüm sorunlar çözülecek’



Karahan, iki yıl önce makro finansal istikrar için üç temel öncelik belirlediklerini anımsatarak, bunların uluslararası rezervlerin güçlendirilmesi, kur korumalı mevduatların oluşturduğu bilanço yükünün azaltılması ve fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun bu alanlardaki en büyük sorun kaynağı olduğunu vurgulayan Karahan, “Fiyat istikrarını sağladığımızda, diğer tüm ekonomik göstergelerde iyileşme kendiliğinden gelecektir.” dedi.

Rezerv yeterliliği ve kur korumalı mevduat konularında ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Karahan, piyasaların artık Türkiye’nin rezerv seviyesinden endişe duymadığını, kur korumalı hesapların bakiyesinde de önemli düşüş yaşandığını ifade etti.

‘Enflasyon düşüş eğiliminde, ancak hedefe daha var’



Karahan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artan kamu harcamaları ve döviz kurundaki dalgalanmaların ekonomiyi ısındırdığını hatırlatarak, bu süreçte sıkı para politikasına geçtiklerini söyledi. “Enflasyonu yüzde 75 ile sınırlamayı başardık. Son veriler yüzde 33 seviyesinde. Düşüş eğilimi yavaşlamış olsa da fiyat istikrarına giden yolu cesaret verici buluyoruz.” diye konuştu.

Karahan, orta vadede yüzde 5’lik enflasyon hedefine ulaşmanın zaman alacağını ancak bu doğrultuda kararlı olduklarını vurguladı:

“Yönümüz belli. Fiyat istikrarını sağlama hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Tek haneli enflasyona ulaşmak için ara hedefler belirledik ve bu yolda ilerliyoruz.”

‘Türk lirasına güven artıyor’



Karahan, Türk lirasına olan güvenin son dönemde arttığını belirterek, “İki yıl önce bankacılık sistemindeki lira mevduatlarının payı yüzde 30 civarındaydı, bugün bu oran yüzde 60’a yaklaştı. Bu, Merkez Bankası’nın para birimini istikrarlı biçimde savunduğunu gösteriyor.” dedi.

Kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki etkilerine de değinen Karahan, “Kripto piyasası hızla büyüyor, Türkiye de bu konuda istisna değil. Ancak bu varlıkların oynak yapısı, finansal istikrar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir alan oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.