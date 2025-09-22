Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısı Collins Aerospace’e düzenlenen siber saldırının etkilerinin bugün de devam ettiğini açıkladı. Havalimanı yetkilileri, operasyonlarda aksamalar yaşandığını ve uçuş programının etkilendiğini belirtti.

Açıklamada, “Sorunun çözülmesi için Collins Aerospace yoğun şekilde çalışıyor, ancak ne zaman tamamen giderileceği henüz belli değil” denildi. Yolculara uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylı seferler için online check-in yapmaları ve havalimanına uçuşlarından 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Berlin Havalimanı’nda gecikmeler devam ediyor

Yolcu işlem sistemine yapılan saldırının ardından Berlin Havalimanı’nda da operasyonlar aksıyor. Havalimanından yapılan açıklamada, bekleme sürelerinin uzadığı ve kalkışlarda bir saatten fazla gecikmeler yaşandığı bildirildi. Hafta sonu yapılan Berlin Maratonu nedeniyle, pazartesi gününe kıyasla yaklaşık 90 bin ek yolcunun seyahat planı bulunduğu ifade edildi.

Londra Heathrow Havalimanı’nda da etkiler sürüyor

Londra’daki Heathrow Havalimanı da check-in sistemindeki kesintinin devam ettiğini açıkladı. Collins Aerospace’in sistemi tam işlevselliğe kavuşturmak için çalıştığı belirtilirken, yolculara uçuş durumlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına erken gelmeleri tavsiye edildi.

ABD merkezli Collins Aerospace, saldırının ardından etkilenen dört havalimanı ve hava yolu firmasıyla birlikte çalıştığını ve sistemin tam işlevselliğini geri kazanmak için gerekli güncellemelerin son aşamasında olduklarını duyurdu.