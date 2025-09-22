2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, 5 haftanın geride kaldığı ligde galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 5 müsabakada 3 yenilgi, 2 beraberlik alan İzmir ekibi, 2 puanla 18'inci sırada yer buldu. Elazığspor karşısında Burak Gültekin'in 34'üncü dakikada penaltıya neden olup kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, 2-0 geriye düştükten sonra 1 gol bulmasına rağmen sahadan puan çıkaramadı.

Elazığspor randevusu öncesi oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Altınordu'da ikinci yarıda oyuna giren Keni Var Uzun, takımın gol orucunu bozdu. Yeni transferlerden Serkan Dursun ilk 11'de yer alırken, Kerim Avcı sonradan oyuna girerek ligde ilk kez forma giydiler. Son transferlerden Berat Kalkan ise 90 dakikayı kulübede tamamladı. İzmir temsilcisi bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.