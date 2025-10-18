Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri’de düzenlenen il kongresinde partililerle bir araya geldi. Kongrede yaptığı konuşmada, sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlara sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu dile getiren Erbakan, “Doğu Türkistan, Myanmar, Keşmir ve Gazze’deki kardeşlerimizin kurtarılması sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu bilinçle daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Partinin Hedefleri ve Üye Sayısı



Erbakan, partilerinin Türkiye’de oy oranı ve üye sayısı bakımından üçüncü büyük parti olduğunu hatırlatarak, 16 Kasım’daki büyük kongreye 100 bin kişinin katılmasının hedeflendiğini söyledi. “Sadık ve samimi kadrolarımızla ikinci 40 yılda Türkiye’yi yeniden şahlandıracağız” dedi.

Mazlumlara Destek ve Sosyal Sorumluluk



Erbakan, konuşmasında sadece uluslararası alanlara değil, Türkiye’deki sosyal sorunlara da değindi. “Yanı başımızda, açlık sınırının altında maaşla yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin ve asgari ücretlinin sorunlarının çözülmesi sorumluluğu da bizim omuzlarımızdadır” ifadelerini kullandı.

İktidar Hedefi ve 1 Milyon Üye



Parti olarak öncelikli hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirten Erbakan, ardından iktidara gelmeyi planladıklarını söyledi. “Hep birlikte kazanılacak nice zaferler var. Bu sorumluluğun bilinci ile çok daha fazla çalışacağız” dedi.