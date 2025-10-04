ENTSO-E Başkanı Damian Cortinas, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, ön raporun kesintinin yaşandığı günün elektrik sistemleri durumunu ve olayların sıralamasını içerdiğini belirtti. Raporda, kesintinin doğrudan nedeninin voltajdaki ani artış olduğu vurgulanırken, başlangıçta yaşanan bazı üretim kayıplarının nedenlerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda ayrıca, araştırma için tam ve yüksek kaliteli veri toplamanın zorluğuna dikkat çekildi. Kesintiye ilişkin nihai bulguların 2026’nın ilk çeyreğinde yayımlanacak raporda yer alacağı bildirildi.

Avrupa’da bir ilk ve siber saldırı şüphesi yok

Cortinas, arka arkaya gelen yüksek voltajlara bağlı bir kesintinin Avrupa’da daha önce yaşanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu, Avrupa’da son 20 yılda yaşanan en şiddetli elektrik kesintisi olmakla birlikte türünün ilk örneğiydi.”

Başkan Cortinas, kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını, İspanya’nın yüksek oranda yenilenebilir enerji kullanmasının kesintiye neden olmadığını ve ülkenin diğer ülkelerle sınırlı elektrik bağlantısının bu kesintiye yol açmadığını vurguladı.